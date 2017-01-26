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﻿三文魚「侵侵」似到十足

2017-01-26 列印
美聯社
網上圖片
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        特朗普就任美國總統近一星期，依舊是全球熱門話題，台灣網民日前在社交網站facebook群組，上載一張三文魚刺身拼盤相片，負責製作拼盤的壽司師傅將無數三文魚刺身堆疊在一塊，並在上頭點綴頭髮、眉毛、眼睛及嘴唇，砌成一個從髮型、五官神情、臉部輪廓、肌理紋路皆維妙維肖的特朗普頭像。不少網民留言表示，看完全沒胃口；更有人說：「用筷子插死他」。
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