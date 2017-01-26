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﻿母雞叢中一隻「公」

2017-01-26 列印
網上圖片
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　　農曆丁酉雞年將至，外國一名插畫師有一幅應節「百雞圖」，並挑戰網民的眼力，希望他們可在滿佈中國燈籠、金色錢幣、白身橙冠母雞叢中，尋找出唯一的公雞。其實，眼尖網民不難發現隱藏着一隻頭上長有大冠的公雞，答案自己找一找。
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