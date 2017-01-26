﻿法總統候選人妻涉白支400萬人工

五月法國總統大選的熱門人選、共和黨總統候選人前總理菲永爆出傳出醜聞，法國傳媒報道，菲永出任國會議員十年間，一直由英籍妻子佩內洛普擔任助理，合共中支取五十萬歐羅薪酬，但她並無在辦公室工作，只是在家中全職照顧五名子女。菲永在一九九二至二○○二年出任薩爾特河區國會議員期間，僱用其妻佩內洛普任議員助理，合共向國會基金申領五十萬歐羅（約四百一十五萬港元）薪酬，但其議員辦事處實際並無開設該職位。



報道指 ，該段時期佩內洛普內大部份時間留在家中照顧五名子女，從未並返回辦公室工作。



另外，她在一二年五月至一三年十二月，受僱於一間由菲永友人經營的雜誌社，每月支取薪約四千二百英鎊（約四萬八百港元），但不曾做過任何工作。



菲永助手指，佩洛內普行事低調，通常在幕後工作，不喜高調現身，強調她並非白支人工。