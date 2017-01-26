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﻿以國擬殖民區擴建2500間新屋

2017-01-26 列印
　　美國總統特朗普表明，以色列是美國堅實盟友後，以國恢復擴建猶太殖民區，計劃在約旦河西岸殖民區增建二千五百幢樓房。計劃已取得總理內塔尼亞胡、國防部長利伯曼批准；國防部強調，擴建殖民區是要滿足住屋需求。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人譴責以色列擴建殖民區，指無助區內安全穩定，只會助長極端和恐怖主義，為以巴重啟和平進程設置障礙。聯合國秘書長古鐵雷斯指，以方做法對和平構成障礙。
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