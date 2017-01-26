以國擬殖民區擴建2500間新屋
廉署拘捕12人包括三警 包庇夜總會 警司涉受賄
警隊爆收賄醜聞！廉署接獲貪污投訴，指有警務人員收受數以十萬計賄款及免費小姐服務，向灣仔兩間夜總會提供執法情報。廉署過去兩日動員逾百人，共拘捕十二名男女，當中包括一名警司、一名高級督察、一名警員及其他涉...
2017-01-26
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南非破非法驢皮交易 檢獲五千張活剝皮
以驢皮煎煮熬煮而成的中藥「阿膠」，在《本草綱目》中奉為婦科聖藥，近年內地對阿膠需求急增，惟中國毛驢數量銳減，生產商遂向外國收購驢皮製藥。南非警方早前檢獲大批疑由非法屠宰場生產的驢皮，並懷疑有中國人在當...
2017-01-26
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三文魚「侵侵」似到十足
特朗普就任美國總統近一星期，依舊是全球熱門話題，台灣網民日前在社交網站facebook群組，上載一張三文魚刺身拼盤相片，負責製作拼盤的壽司師傅將無數三文魚刺身堆疊在一塊，並在上頭點綴頭髮、眉毛、眼睛及...
2017-01-26
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雅利德樺臺柔光廳堂 眺望開揚市景
位於牧愛街的雅利德樺臺，是何文田區單幢式豪宅，是次介紹中層放盤，全屋裝修以木及黑色家具主題，配以特色吊燈及偌大窗戶點綴，倍感光亮通明，塑造有層次的起居空間。 大廳佈置以簡約為主，採用白色牆身及...
2017-01-26
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炒特朗普基建大計 美股破頂 杜指升穿兩萬關
「特朗普升市」持續發威，市場憧憬特朗普公佈基建開支計劃的細節，美股三大指數周三甫開市即再創歷史新高，其中杜瓊斯工業指數更是首次突破兩萬點里程碑，標普500指數和納指亦分別再創紀錄新高。 承接周二升幅，杜瓊斯工業平均指數周三甫開市曾見20057點，升145點；標準普爾500指數曾見2290點，升10點；納斯達克指數見5640點，升39點。三大指數均創日內紀錄新高。至今晨4時，杜指則見20058點，升146點。滙控（005）美國預託證（ADR）見66.37港元，較香港收市價升0.87港元；中移動（941）ADR見87.30港元，較香港收市價升0.50港元。 三指數齊創日...
2017-01-26
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迪基亞歲晚騷馴虎
曼聯門將迪基亞加盟以來贏過不少本土錦標，獨欠英格蘭聯賽盃。紅魔今晚年廿九在此盃賽四強次回合作客侯城，這位西班牙國腳豪言力保首回合兩球優勢，讓隊友朗尼等可乘老虎分心英超護級而再下一城，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（香港時間周五凌晨3:45開賽） 紅魔在英聯盃四強首回合贏2:0，晉級機會高唱入雲，迪基亞坦承對這盃賽虎視眈眈，豪言要助球隊勇闖決賽︰「之前從未贏得這錦標令我更渴望捧盃。己隊向來爭勝心強，隊友都希望助我完成心願。」 領隊摩連奴相當重視聯賽盃，不時派遣強陣出擊。該隊今屆四場聯賽盃共入十球只失兩球，隊長朗尼剛成球會史上入球王腳風正順，而防線有迪基亞把關外，守將馬...
2017-01-26
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富豪 VS. 平治 五人豪華「旅」程
最近市場出現兩款華麗貴格五門旅行車，包括瑞典富豪V90和平治E-Class Estate，賣點除了豪華舒適，還有巨大尾箱，實用度更勝四門房車，形象獨特。 文：彭志揚 圖：William V90 ...
2017-01-26
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與鄭容和雙語拍戲無NG感神奇 霆鋒炒牛河義賣每碟一萬蚊
謝霆鋒、韓星鄭容和及衛詩雅昨日到中環大排檔，為英皇電影《決戰食神》宣傳造勢，霆鋒更下廚炒出「牛筋脆片河」義賣，每碟盛惠一萬元。 謝霆鋒、鄭容和與衛詩雅昨日現身中環大排檔，為《決戰食神》宣傳，現...
2017-01-26
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社論——立會停空轉 香港才有運行
新一屆立法會在去年十月開鑼之後，受到議員宣誓風波影響，議會內擾擾攘攘，其後紛爭依然不絕，各派議員捲入政治漩渦之中，吵吵鬧鬧，疏於正務，那有時間和精力辯論政策、審議法案和通過撥款申請，接近四個月過去了，立法會幾近「一事無成」。 昨天情況露出曙光，工務小組委員會第四次討論大埔兩個公屋項目的前期工程撥款，個別非建制派議員依然「打爛沙盤問到篤」，不斷提臨時動議下，小組主席認為過去三次會議已有二十五名議員發言，為免「夜長夢多」，決定限制議員發言次數，在建制派否定所有臨時動議下，終於通過新一屆立法會兩筆合共十一多億元撥款，令有關公屋工地平整工程和基礎設施興建，得以正式展開。 議員代表民...
2017-01-26
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馬場Hot Talk——大年初三馬場見！
早前馬會舉行「農曆新年賽馬日」記者會，公布大年初三（下周一）沙田賀歲賽有何精采節目。馬會行政總裁應家柏表示，今年賀歲賽只會適度宣傳，因為怕到時沙田馬場會逼爆！ 的而且確，新正頭人人都想入場行好運，加上...
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