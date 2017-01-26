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﻿韓獨檢組強制傳喚崔順實偵訊

2017-01-26 列印
　　韓國獨立檢察組昨日強制傳召總統密友涉嫌干政事件主角崔順實到獨檢組辦公室偵訊，調查她有否用不正當手段，安排女兒鄭尤拉入讀首爾梨花女子大學，崔進入辦公室前，高聲呼冤並批評獨檢組不講自由民主，以其孫挾迫她招認自己與朴槿惠是「經濟共同體」。另外，將於月底卸任的南韓憲法法院首席法官朴桓哲指，由於三月十三有另一名法官卸任，擔心只餘下七名法官，會影響裁決公正性，故呼籲法院在該日前，就彈劾案作出裁決。
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