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﻿研究先鋒膺「澳洲年度風雲人物」 Research pioneer is Australian of the Year

2017-01-26 列印
　　A biomedical scientist who helped restore "mobility" in a quadriplegic person for the first time has been named 2017's Australian of the Year.BBC

　　一名首次協助四肢癱瘓者恢復「活動能力」的生物醫學科家家，獲授予二○一七年的「澳洲年度風雲人物」榮譽。　英國廣播公司
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