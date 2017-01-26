﻿研究先鋒膺「澳洲年度風雲人物」 Research pioneer is Australian of the Year

曼聯門將迪基亞加盟以來贏過不少本土錦標，獨欠英格蘭聯賽盃。紅魔今晚年廿九在此盃賽四強次回合作客侯城，這位西班牙國腳豪言力保首回合兩球優勢，讓隊友朗尼等可乘老虎分心英超護級而再下一城，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（香港時間周五凌晨3:45開賽） 紅魔在英聯盃四強首回合贏2:0，晉級機會高唱入雲，迪基亞坦承對這盃賽虎視眈眈，豪言要助球隊勇闖決賽︰「之前從未贏得這錦標令我更渴望捧盃。己隊向來爭勝心強，隊友都希望助我完成心願。」 領隊摩連奴相當重視聯賽盃，不時派遣強陣出擊。該隊今屆四場聯賽盃共入十球只失兩球，隊長朗尼剛成球會史上入球王腳風正順，而防線有迪基亞把關外，守將馬...

2017-01-26