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﻿「愁爆」喵喵爆紅 貓奴狂讚好

2017-01-27 列印
         紐約布魯克林小貓「奧斯陸」近日成為網上紅貓，因為牠每次拍照均是愁眉苦面，看似多愁善感。由於實太惹人憐愛，其主人奧茲特別替愛貓在社交網站facebook、twitter開設帳戶，不時更新奧斯陸最新相片，吸引大批貓奴讚好追隨。奧茲表示，奧斯陸雖然滿面愁容，其實牠性格開朗，而且很貪玩，經常在其身邊逗她歡喜。
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