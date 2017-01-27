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﻿「侵侵」女兒節公仔亮相

2017-01-27 列印
　　日本東京著名人偶專賣店久月每年均會以話題人物形象製作人偶，本年度兩組備受期待人偶昨在淺草本店亮相，其中政治人物組為美國新任總統特朗普、東京都知事小池百合子；而運動員組則是網球選手錦織圭、跳台滑雪選手高梨沙羅。公司負責人表示是帶着民眾對日美政治經濟、日本運動員大展身手的希望製作人偶。三月三日是日本雛祭（女兒節），父母會為女兒設置階梯狀陳列台，由上至下擺放穿着和服人偶。
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