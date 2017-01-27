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﻿嬲嬲豬麥加登同遊客拜年

2017-01-27 列印
　　農曆新年將至，美國荷里活環球影城亦特別設立專區，與到訪的華人遊客共賀新春，當中除《功夫熊貓》主角阿寶、飛虎女與遊客合照同樂外，《變形金剛》大反派麥加登亦粉墨登場，以普通話向遊客拜年，但它始終是狂派領袖，向遊客拜年時竟一口說：「我不會快樂，除非你是我的食物，哈哈哈……，讓我吃了你好嗎？」最後才心不甘情不願般揮舞機械手臂語帶怒說出：「新年快樂」。
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