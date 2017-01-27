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﻿干政風波後首受訪 朴槿惠：疑有幕後勢力策劃

2017-01-27 列印
　　南韓總統朴槿惠捲入密友涉嫌干政風波被彈劾停職，她接受網絡傳媒專訪時稱，干政風波並非單一事件，懷疑幕後勢力策劃事件已久，令不少國民誤信坊間流言蜚語、失實指控。

　　朴槿惠周三在青瓦台接受訪問，她指，干政風波並非單一事件，懷疑事件是由不滿當前建制、反對她推行改革的幕後勢力策劃事件已久，終令不少國民誤信坊間流言蜚語、失實指控。

反駁獨立檢察組指控

　　她承認，崔順實曾推薦過一些人進入政府，但有關人士須通過考核，不認為對方有介入政府人事任命。朴又反駁獨立檢察組指，認為檢方指控她與崔順實是經濟共同體，兩人存有利益輸送理據十分牽強。她更否認密友崔順實女兒鄭尤拉，其實是其私生女的傳聞，直斥散播謊言者行為極之卑劣。
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