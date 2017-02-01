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﻿巨無霸秘製醬 拍賣叫價7.8萬

2017-02-01 列印
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        美國麥當勞餐廳近日推出兩款新漢堡「小無霸」（Mac Jr.）、「超級巨無霸」（Grand Mac），為促銷新產品，麥當勞更限量送出一萬樽秘製「巨無霸」醬汁，讓幸運兒可安坐家中自製「巨無霸」但不少幸運兒將醬汁視為生財工具，將它放到拍賣網站出售，多數賣家的最低底價格均超過一百美元（約七百八十港元），甚至有賣家將底價設定為一萬美元（約七萬八千港元）。
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