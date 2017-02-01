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﻿摩納哥皇妃 故居將變博物館

2017-02-01 列印
美聯社
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　　摩納哥已故皇妃、荷里活金像影后嘉麗絲姬莉位於美國費城的童年故居，將闢作博物館開放給公眾參觀。嘉麗絲姬莉兒子、摩納哥阿爾貝親王去年秋天斥資七十五萬四千美元（約五百八十八萬港元）購入室內佔地逾四千方呎、有前後花園的大宅。阿爾貝表示，童年時母親曾帶他到該大宅度假，對它有特別感情。大宅復修後，將於明年開放給公眾入內參觀；除博物館外，它亦嘉麗絲姬莉基金會辦事處，又會設立一座圖書館，定期舉辦活動。
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