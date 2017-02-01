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﻿文翠珊拒撤邀特朗普訪英決定

2017-02-01 列印
美聯社
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　　全球掀起反美國總統特朗普限制難民及暫禁七國公民入境示威浪潮，其中英國有逾一百五十萬人網上聯署，要求首相文翠珊（圖左）撤回邀請特朗普訪英決定，但文翠珊明言拒絕。

　　首相府發表聲明，縱使文翠珊不同意特朗普新政策，但英方仍堅持邀請特朗普訪英。文翠珊更親自解釋該決定，表示英美是親密盟友，在許多有共同利益領域上合作，且建立特殊關係；但她強調，英美在入境政策上採取截然不同態度。

　　唐寧街首相官邸外，繼續有數以千計民眾示威，部份人手持「對種族主義說不，對特朗普說不」、「丟掉特朗普」、「我支持穆斯林」等標語；更有示威者表明對文翠珊政府非常失望。
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