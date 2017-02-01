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﻿「自殺快艇」撞沙特軍艦釀五死傷

2017-02-01 列印
　　沙特阿拉伯一艘軍艦日前遇到自殺式快艇襲擊，兩名海軍殉職。事發在周一，一艘沙特軍艦在也門荷台達港口以西海域巡邏時，三艘隸屬胡塞武裝的船隻尾隨軍艦，其中一艘突然高速撞向軍艦船尾發動自殺式襲擊，導致船尾起火爆炸，其餘兩艘武裝船事後逃走。事發後艦上士兵立即撲火，襲擊釀成兩名海軍殉職、三人受傷；由沙特領導的多國聯軍立即調派戰機、艦艇，追蹤逃逸船隻。
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