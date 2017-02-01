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﻿美韓防長通話：薩德入韓計劃不變

2017-02-01 列印
美聯社
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　　韓國政府容許美軍在境內部署薩德反導系統引起國內外不滿（圖），韓防長官韓民求昨與美防長馬蒂斯通電話，雙方同意持續推動部署薩德入韓，鑑於韓美兩國均處於政治轉型期，北韓或發起挑釁，兩國同意保持高度軍事戒備，及時應對突發情況；但雙方並未提及分擔防衞費問題。另外，韓美防長本周將在首爾會晤，就北韓核問題、韓美同盟等共同關心問題交換意見。
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