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日報新聞 > 國際

﻿「蜘蛛賊」受審

2017-02-01 列印
'Spiderman burglar' goes on trial

　　A man dubbed the "Spiderman burglar" has gone on trial in Paris over a €100m art theft from a museum in the French capital.　BBC

　　一名綽號「蜘蛛賊」的男子在法國首都的一個博物館，偷走價值一億歐羅的藝術品，現於巴黎受審。　英國廣播公司
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