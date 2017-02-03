 Advertisement
  • 2017年2月3日 星期五
  • 18º
  • 70%
熱門： 曾俊華林鄭月娥鄭秀文性交轉運林鄭

日報新聞 > 國際

﻿札幌冬日節目 綿羊雪地散步減壓

2017-02-03 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

        日本北海道旭川市旭山動物園每年冬季都會推出企鵝散步活動，吸引大批遊客專程前往觀看，而札幌一個農業研究中心特地仿效動物園做法，由兩名工作人員引領臨盤母羊、小羊在長約一公里的雪地上散步十五分鐘。

　　研究中心表示，在春季至秋季會室外飼養綿羊，冬天則改到室內；為紓緩羊群壓力、確保母羊順產，工作人員會在天氣許可下，每天帶領牠們在雪地散步。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd