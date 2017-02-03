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﻿ 「事業線」露太多 美空姐趕醉女郎落機

2017-02-03 列印
網上圖片
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　　美國一名二十一歲女子，早前由新奧爾良乘搭航班返回家鄉佛羅里達，豈料登機後空姐以其衣領太低、露出過多乳溝為由，將她趕落飛機，令對方大為尷尬。航空公司發言人事後強調，該名女子因醉酒做出騷擾其他乘客行為，遂將她被請離飛機；惟同機乘客則指證明，數名空姐當時包圍女事主，以不友善態度斥責對方太過暴露，要求她遮掩胸部，最後更粗魯地要求女子離開飛機。
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