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﻿網民惡搞特朗普行政命令成畫板

2017-02-03 列印
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　　美國總統特朗普上任後簽署一連串行政命令，引起國內外激烈爭議。有網民在社交網站twitter開設「@TrumpDraws」帳戶，上載動態圖片，將行政命令文件，用電腦軟件改為貓、米奇老鼠、恐龍，甚至漫畫版特朗普，盡情惡搞。網民表示，每當看見特朗普行政命令露出洋洋得意表情時，便決定開設帳戶，透過惡搞渲洩對他的不滿。
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