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﻿蔬果變藝術品 大開眼界！

2017-02-03 列印
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　　意大利一名藝術家巴雷西擅長蔬果雕刻，在他一雙巧手、精湛雕工下，原本平平無奇的西瓜、南瓜、番茄、大蒜、綠花椰等蔬果，猶如經仙女施展魔法般，變成栩栩如生的動物、雀鳥、花卉、甚至卡通人物；巴雷西不時將作品上載社交網站instagram，引起網友迴響。他強調，每次手執雕刻刀創作時，心裏唯一的想法是「從心傳達給手」，令其作品表現出強大生命力。
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