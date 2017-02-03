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﻿巴基斯坦男童「眼球脫臼」

2017-02-03 列印
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　　巴基斯坦男童擁有神乎其技，可控制眼球凸出眼窩，令旁人大吃一驚。據悉，該種能力名為「眼球脫臼」，醫生表示，該種行為會使眼球與大腦間血管、神經變形並產生一定程度的不適感，但不會對身體造成持久性損害。該男童並非世上唯一懂得眼球脫臼的人，巴西男子平托可將眼球凸出眼窩七毫米，而健力士世界紀錄保持者，居於美國芝加哥的女士金古德曼，更可將眼球凸出眼窩超過十一毫米。
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