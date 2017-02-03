﻿烏克蘭東部武裝衝突13死

烏克蘭政府軍與親俄叛軍去年底在烏東頓涅茨克城鎮阿夫迪夫卡爆發衝突，雙方曾簽署停火協議，惟戰事仍舊持續；截至周二，衝突已造成八名烏克蘭士兵、三名親俄武裝份子、兩名平民死亡，傷者不計其數。烏克蘭總統發言人表示，烏克蘭海軍一架「安-26」型運輸機周三飛越位處烏克蘭專屬經濟區的敖德薩天然氣田時，遭佔據其中兩個氣井的俄方人員用小型武器攻擊。機員沒有受傷，但機身留有多個彈孔。
俄羅斯黑海艦隊強烈否認指控，反稱該軍機低飛越過俄方的天然氣井，屬挑釁舉動。
一名女子向家長訛聲有筍價親子遊學團名額，吸引至少五個家庭繳交十萬元團費，受害人參加旅行社的茶會時，才知道包團女子並未代為繳交團費，無法成團，疑受騙報警求助。警方重案組接報調查後，昨天在大埔拘捕涉案女子...
2017-02-03
預約汽車應用程式Uber在台灣遭遇重挫，交通部公路總局昨日向Uber台灣發出十一張處分書，合共罰款約二億三千一百萬元新台幣，Uber台灣其後於官網宣佈，由下周起暫停車輛分享服務；又表示希望能與當局重啟...
2017-02-03
日本北海道旭川市旭山動物園每年冬季都會推出企鵝散步活動，吸引大批遊客專程前往觀看，而札幌一個農業研究中心特地仿效動物園做法，由兩名工作人員引領臨盤母羊、小羊在長約一公里的雪地上散步十五分鐘。 研究中心...
2017-02-03
新盤銷路持續，二手樓市明顯冷清，何文田二手豪宅於本月暫錄約13宗成交，而去年12月則錄得19宗。部份放盤業主更將租盤轉為放售。如區內的半山壹號及御龍居，有業主擴大價議幅即錄成交。另一方面，由於臨近農曆...
2017-02-03
美股呈個別發展，杜指曾跌近60點，其後走勢反覆，至今晨四時報19856點，跌33點。聯儲局周三議息後聲明對於加息保持審慎態度，令美元兌主要貨幣回軟，投資者觀望今日出爐的就業報告，令大市缺乏上升動力。另外，最大社交網站facebook（fb）去年第四季業績勝預期，營業額創新高，純利按年大升近1.3倍。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19856點，跌33點；納斯達克指數報5629點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報65.79港元，較香港收市價跌0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報88.21港元，較香港收市價升0.41港元。 歐洲主要股市個別發展，倫敦股市...
2017-02-03
法國中場皮耶幾經波折重返馬賽，今晚勢首度替球隊出戰法甲作客梅斯。此子剛於周二晚法足盃後備上陣已深感球迷支持，今仗誓言領軍全取三分作為回報，加上客軍對賽往績一面倒佔優，客勝可放心捧場。（TVB網絡電視303頻道周六凌晨3:45直播） 皮耶一度不獲韋斯咸放行，直到剛過去的周日才落實以三千萬歐羅（約二億五千萬港元）重投馬賽和簽約四年半，並且周三馬上於法國盃三十二強加時2:1勝里昂一戰後備上陣。他揚言全力領軍爭取成績，以答謝球迷的支持：「我踏上球場時球迷的歡呼聲震撼全場，我承諾要以勝仗來報答他們！」 馬賽各賽事近六次作客僅逢一敗，對戰梅斯又告五連捷，包括作客對賽二連捷，今晚...
2017-02-03
不少朋友經常都問Fifi有何心水餐廳或是雜貨店推介，首要條件自是食物高質，其次就是環境舒適。這期就介紹八間隱世小店，讓大家新一年繼續大飽口福！ 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.c...
2017-02-03
陳國邦和羅敏莊（Mimi）的寶貝囡囡陳禛出名精靈，又得人鍾意，早前一家三口出動行花巿，陳禛比父母更受巿民歡迎。踏入雞年，這個星二代開心果還會做埋星，跟爸爸阿邦一齊為港台劇《忘憂理髮店》演出，而阿邦離開...
2017-02-03
去年財政預算案提出美食車計劃，各部門經一年時間籌備，首批三部美食車今天將分別在尖沙咀、灣仔和黃大仙開業，為市民、遊客帶來全新美食，至於其餘十三部中選的美食車，一旦準備就緒，將會陸續登場。由於美食車是一個先導計劃，如推行過程順利，市場反應良好，當局應加快發出更多牌照，鼓勵更多個人參與，把美食車打造成香港特色飲食文化。 商務及經濟發展局局長蘇錦樑稱，在食環署、消防處、機電工程署、運輸署等部門齊心協力下，一年內完成研究美食車政策、制定規管制度、定出發牌程序，認為已具效率。不過，有學者認為，美食車不屬大型項目，在財政預算案提出後，政府派員前往外國考察，時間已過大半年，再進行各項規管...
2017-02-03
昨晚舉行雞年首次谷中夜賽，莫雷拉和羅理雅都贏三W，前者為蔡廄「主力艦」、「首映」及呂廄「紫電明珠」建功，並於第七場賽後提前成為騎師王。而羅理雅則贏「愛寶」、「喜益善」及「發明小子」，後兩駒為沈集成包辦...
2017-02-03