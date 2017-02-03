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﻿烏克蘭東部武裝衝突13死

2017-02-03 列印
美聯社
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　　烏克蘭局勢近日再度升溫，烏克蘭政府軍與親俄叛軍在東部地區爆發武裝衝突，最少造成十三人死亡，而基輔當局周三指控俄羅斯軍方攻擊一架飛越黑海天然氣田的烏軍飛機，幸無人受傷。

　　烏克蘭政府軍與親俄叛軍去年底在烏東頓涅茨克城鎮阿夫迪夫卡爆發衝突，雙方曾簽署停火協議，惟戰事仍舊持續；截至周二，衝突已造成八名烏克蘭士兵、三名親俄武裝份子、兩名平民死亡，傷者不計其數。烏克蘭總統發言人表示，烏克蘭海軍一架「安-26」型運輸機周三飛越位處烏克蘭專屬經濟區的敖德薩天然氣田時，遭佔據其中兩個氣井的俄方人員用小型武器攻擊。機員沒有受傷，但機身留有多個彈孔。

　　俄羅斯黑海艦隊強烈否認指控，反稱該軍機低飛越過俄方的天然氣井，屬挑釁舉動。
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