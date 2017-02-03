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﻿極右編輯加州大學演講爆示威

2017-02-03 列印
美聯社
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　　美國加州大學栢克萊分校爆發示威，抗議一名極右派新聞網站編輯在校內發表演說，示威最終演變成為暴力衝突，有人投擲爆竹、縱火，校園一度要封閉。

　　數以百計示威者不滿極右新聞網站Breitbart編輯揚諾普洛斯應邀到大學出席活動並發表演說，在校園外抗議，和平示威最後演變成暴力衝突，部份示威者用鐵馬、石塊打碎玻璃窗，向會場投擲煙霧彈，亦有人縱火焚燒雜物。

　　大批警方人員開入校園內，發射胡椒噴霧、橡膠子彈驅散人群，有示威者手持盾牌，並向警員還擊。受事件影響，加州大學栢克萊分校即時取消該場演說，安排揚諾普洛斯離開，校園範圍亦一度封閉。
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