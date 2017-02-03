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﻿小頭鼠海豚或三年後絕種

2017-02-03 列印
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　　小頭鼠海豚國際保護委員會發表報告，表示屬世上最小型海豚、「海中大熊貓」小頭鼠海豚全球目前僅剩下約三十條，正處於滅絕邊緣，該種海豚或於二○二○年絕種。委員會指，雖然墨西哥加強保育該種海豚，並遣海軍協助警方在加利福利亞灣打擊非法捕撈加州灣石首魚活動，但漁民刺網捕撈嚴重威脅海豚安危，除非當局禁止以刺網捕撈並嚴厲執法，否則無法緩解小頭鼠海豚絕種危機。雖然科學家已捕捉小頭鼠海豚展開人工養殖計劃，但環保人士明言反對，認為捕捉或養殖可能導致海豚死亡。
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