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﻿菲律賓工廠大火逾百人傷

2017-02-03 列印
美聯社
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　　菲律賓首都馬尼拉以南一座工廠發生大火，至今造成逾一百名工人受傷，最少三人失蹤。起火工廠位於馬尼拉以南二十六公里甲米地省特里亞斯將軍市，專門生產預製房屋組件輸往日本，火警在周三傍晚約六時發生，火舌濃煙直衝半空，當局接報後派出多輛消防車、大批消防員到場開喉灌救，並疏散廠內逾千名職工。大火焚燒十八小時後受控，意外造成逾一百名工人受傷，包括日本籍管理人員。調查人員相信，其中一部生產房屋絕緣物料的機器過熱，引發火警，一發不可收拾。
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