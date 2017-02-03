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﻿北海道暴風雪交通嚴重延誤

2017-02-03 列印
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　　日本北海道自去年十二月起屢次受暴風雪侵襲，西部濱海地區前日起再降大雪，積雪達三十厘米，西南部城市苫小牧市一條國道昨清晨發生大貨車與房車相撞意外，房車司機當場死亡；南幌町國道亦發生超過二十輛車連環相撞意外，幸好只導致二人受傷送院。有司機表示，事發時正下大雪，前方白茫茫一遍根本看不到道路，當時他緩慢速度前進，突然被後方車輛撞上，導致他的車子往前滑行，撞上前方車輛。大雪除導致汽車連環相撞外，亦導致航空、鐵路交通嚴重延誤。
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