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﻿反猶太人仇恨罪案創新高 Anti-Semitic hate crime at record high

2017-02-03 列印
　　Anti-Semitic ＂hate crime＂ in the UK increased by more than a third last year, charity figures suggest. Home Secretary Amber Rudd said the government was providing £13.4m to increase security in Jewish areas.BBC

　　慈善組織的數字顯示，英國的反猶太人「仇恨罪案」去年增加逾三分之一。內政大臣盧綺婷表示，政府撥款一千三百四十萬英鎊加強猶太人聚居區的保安。

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