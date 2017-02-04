﻿青瓦台拒獨檢組入府搜查

獨檢組人員昨晨約十時抵達青瓦台並出示法庭搜查令時，要求進入警衞室、醫務室、民政首秘室、政策協調首秘室、附屬秘書室等地點搜查。
惟總統府辦公室人員以法例禁止任何人搜查涉及軍事和國家機密重要場所為由，拒絕檢方入府，最後工作人員只是在府外將檢方所需文件後交予獨檢組。
獨立檢察組發言人李圭哲稱，若青瓦台繼續拒絕接受搜查，檢方會致函黃教安，請求對方發出公文，指示青瓦台搜查工作。
網上有內地地下代孕公司，以「香港」命名推出代孕服務，聲稱提供及招攬在校大學生代孕。公司網頁聲稱，可提供九十萬元包生仔套餐服務，同時可以分期付款。有大律師指出，中港法例均禁止商業性代孕，代母在港誕下嬰孩...
2017-02-04
去年底至今年初以「Master」名義，在圍棋網站擊敗中日韓職業棋手的Google人工智能系統AlphaGo，四月在浙江省烏鎮展開第二季「人機大戰」，決戰世界排名第一的中國棋王柯潔。 據悉，柯潔...
2017-02-04
法國近年深陷恐襲陰霾，巴黎羅浮宮昨日再發生一宗恐怖襲擊，一名埃及男子被拒進入羅浮宮參觀後，突高呼「真主偉大」，再揮刀刺傷當值士兵，士兵開槍還擊，施襲者受傷送院搶救。 事發在昨日上午約十時，一名...
2017-02-04
漣山建於在小欖青發里，中低密度設計，屹立山丘，周遭有翠樹環繞，綠意盎然。是次特別介紹該屋苑一個複式放盤，實用面積逾1,650方呎，另連天台，外望無敵海景，有綠林相伴，風光明媚。 漣山位於青發街...
2017-02-04
港股周五先升後跌，恒指昨曾升42點，惟市場對特朗普或引發國際貿易戰憂慮未除，加上內地上月製造業數據遜預期，恒指隨A股下跌，險守10天線。港股本周僅三日市，以全周計，恒指累積下跌231點或0.99%；國指累積下滑121點或1.23%。 恒指昨高開32點，報23216點，開市即升42點，高見23226點後無以為繼，其後受內地公佈一月份製造業採購經理指數（PMI）遜於市場預期影響，隨內地A股回落，一度失守23000關，最多跌187點，低見22997點，於20天線（22941）見支持，中午收市前重上23000點，午後跌幅持續收窄，收市前收復10天線（23120），昨收報23...
2017-02-04
尼高路簡迪作為今季英超唯一成功攔截及搶截多於五十次的球員，是車路士目前能遙遙領先的無名英雄。難怪阿仙奴今晚作客一哥藍獅前，名宿皮利斯指兩軍分野正在簡迪身上，「有簡迪、即無敵」或者就是槍手再次敗走史丹福橋的主因。（now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 簡迪上季帶領李斯特城完成英超冠軍神話，今季也助藍獅長踞榜首。獲譽為新馬基列尼的他踢法侵略性高且覆蓋面廣，今季聯賽已累積七十七次攔截及五十三次搶截，分別排英超第一及第二，也是唯一兩項數據皆多於五十的球員。 盼重演杜奧巴成功軌跡 雖然簡迪只參戰英超一季半，但由一三至一四球季起計，他仍以二百五十三次...
2017-02-04
在充滿玩味的瑞典品牌Monki的世界內，穿搭方法並沒有錯對！2017年春夏新裝就繼續推出充滿復古創意的街頭新裝Monki Originals，讓你可以透過各式單品，建立屬於自己的鮮明形象。文：Ki ...
2017-02-04
54歲的鄺美雲（Cally）身兼多職，為保養身體，平日少肉多菜兼少食多餐，加上熱愛跳舞Keep Fit，試過日做十幾小時、睡幾個鐘都冇問題。但去年身體陸續出現小毛病，先受喉嚨痛影響導致味蕾冇晒感覺，然...
2017-02-04
冬天出去旅行最怕乾。 過年前去了雲南香格里拉，外冷內熱—室外冷得要命，酒店客房熱得要死。白天在外冷還不怕，但晚上酒店房間開足暖氣，又熱又乾，鼻腔經不住就會流血。如此過了五天，鼻腔傷害極大，回到香港足足兩星期才好。 但是兩星期之後到了美國，拉斯維加斯也乾得要命，酒店房間沒有噴濕機之類，就是一個乾字，乾得無法逃避，不過一夜時間，剛剛痊瘉的鼻子又流血了，身上皮膚更是痕癢不已。酒店裏的潤膚油又油又膩，卻又不管用，好在離港前蔣芸大姐送了她的「金花油」，十分滋潤，浴畢抹擦，十分有效，這就免了搔癢的尷尬。 習慣了生活在南方，到了北方始終不習慣。南方濕潤，北方乾旱，一方水土養一方人，生活上...
2017-02-04
上次沙田日馬的三Ｔ多寶千二萬，頭關跑出「一定賺」、「帶盈來」及「錶之星」屬正路賽果，次關大熱門「紅衣醒神」順利勝出，要拖到「一哥」及「朋友仔」也絕不困難。可是到第三關，九十九倍的「駿協精英」殺入三甲，...
2017-02-04