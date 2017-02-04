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﻿青瓦台拒獨檢組入府搜查

2017-02-04 列印
■青瓦台昨晨拒絕獨檢組人員入府搜查。美聯社
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　　負責調查崔順實涉嫌干政案的南韓獨立檢察組，昨晨欲進入總統府青瓦台搜集證據，惟被工作人員當面拒絕，獨檢組計劃致函代理總統黃教安，請求對方發出公文，指示青瓦台搜查工作。

　　獨檢組人員昨晨約十時抵達青瓦台並出示法庭搜查令時，要求進入警衞室、醫務室、民政首秘室、政策協調首秘室、附屬秘書室等地點搜查。

  惟總統府辦公室人員以法例禁止任何人搜查涉及軍事和國家機密重要場所為由，拒絕檢方入府，最後工作人員只是在府外將檢方所需文件後交予獨檢組。

　　獨立檢察組發言人李圭哲稱，若青瓦台繼續拒絕接受搜查，檢方會致函黃教安，請求對方發出公文，指示青瓦台搜查工作。
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