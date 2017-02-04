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﻿特朗普嘲《飛黃》收視 阿諾：不如交換工作

2017-02-04 列印
美聯社
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        特朗普競選美國總統後，隨即放棄擔任實況電視節目《飛黃騰達》主持，製作公司其後安排加州前州長、荷里活影星阿諾舒華辛力加主持名人版《飛黃騰達》。特朗普周四在華盛頓出席全國祈禱早餐會時，批評阿諾接手節目後收視率大跌，要求在場人士一同為對方祈禱，引起在場人士一陣笑聲。阿諾舒華辛力加亦不甘示弱，即時在社交網站Twitter上載短片反擊，表示：「我有一個絕佳構思，為何我們不交換工作，你（特朗普）當主持，因為你是收視專家，我則接替你的工作，讓國民可再次好好睡覺」。
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