﻿芝加哥暖男警寒冬贈外套

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「香港中介」內地招客 大學生出租子宮90萬包生仔
網上有內地地下代孕公司，以「香港」命名推出代孕服務，聲稱提供及招攬在校大學生代孕。公司網頁聲稱，可提供九十萬元包生仔套餐服務，同時可以分期付款。有大律師指出，中港法例均禁止商業性代孕，代母在港誕下嬰孩...
2017-02-04
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圍棋「人機大戰」最終回 柯潔四月戰AlphaGo
去年底至今年初以「Master」名義，在圍棋網站擊敗中日韓職業棋手的Google人工智能系統AlphaGo，四月在浙江省烏鎮展開第二季「人機大戰」，決戰世界排名第一的中國棋王柯潔。 據悉，柯潔...
2017-02-04
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圖闖羅浮宮發難 埃及刀漢襲士兵中五槍
法國近年深陷恐襲陰霾，巴黎羅浮宮昨日再發生一宗恐怖襲擊，一名埃及男子被拒進入羅浮宮參觀後，突高呼「真主偉大」，再揮刀刺傷當值士兵，士兵開槍還擊，施襲者受傷送院搶救。 事發在昨日上午約十時，一名...
2017-02-04
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小欖漣山飽覽無敵海景
漣山建於在小欖青發里，中低密度設計，屹立山丘，周遭有翠樹環繞，綠意盎然。是次特別介紹該屋苑一個複式放盤，實用面積逾1,650方呎，另連天台，外望無敵海景，有綠林相伴，風光明媚。 漣山位於青發街...
2017-02-04
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恒指跌55點 收復10天線
港股周五先升後跌，恒指昨曾升42點，惟市場對特朗普或引發國際貿易戰憂慮未除，加上內地上月製造業數據遜預期，恒指隨A股下跌，險守10天線。港股本周僅三日市，以全周計，恒指累積下跌231點或0.99%；國指累積下滑121點或1.23%。 恒指昨高開32點，報23216點，開市即升42點，高見23226點後無以為繼，其後受內地公佈一月份製造業採購經理指數（PMI）遜於市場預期影響，隨內地A股回落，一度失守23000關，最多跌187點，低見22997點，於20天線（22941）見支持，中午收市前重上23000點，午後跌幅持續收窄，收市前收復10天線（23120），昨收報23...
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有簡迪 即無敵
尼高路簡迪作為今季英超唯一成功攔截及搶截多於五十次的球員，是車路士目前能遙遙領先的無名英雄。難怪阿仙奴今晚作客一哥藍獅前，名宿皮利斯指兩軍分野正在簡迪身上，「有簡迪、即無敵」或者就是槍手再次敗走史丹福橋的主因。（now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 簡迪上季帶領李斯特城完成英超冠軍神話，今季也助藍獅長踞榜首。獲譽為新馬基列尼的他踢法侵略性高且覆蓋面廣，今季聯賽已累積七十七次攔截及五十三次搶截，分別排英超第一及第二，也是唯一兩項數據皆多於五十的球員。 盼重演杜奧巴成功軌跡 雖然簡迪只參戰英超一季半，但由一三至一四球季起計，他仍以二百五十三次...
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北歐女生 玩味街頭風
在充滿玩味的瑞典品牌Monki的世界內，穿搭方法並沒有錯對！2017年春夏新裝就繼續推出充滿復古創意的街頭新裝Monki Originals，讓你可以透過各式單品，建立屬於自己的鮮明形象。文：Ki ...
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唔諗拍拖 小病痛纏身 鄺美雲急用養生法保健康
54歲的鄺美雲（Cally）身兼多職，為保養身體，平日少肉多菜兼少食多餐，加上熱愛跳舞Keep Fit，試過日做十幾小時、睡幾個鐘都冇問題。但去年身體陸續出現小毛病，先受喉嚨痛影響導致味蕾冇晒感覺，然...
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好好過日子——最怕乾
冬天出去旅行最怕乾。 過年前去了雲南香格里拉，外冷內熱—室外冷得要命，酒店客房熱得要死。白天在外冷還不怕，但晚上酒店房間開足暖氣，又熱又乾，鼻腔經不住就會流血。如此過了五天，鼻腔傷害極大，回到香港足足兩星期才好。 但是兩星期之後到了美國，拉斯維加斯也乾得要命，酒店房間沒有噴濕機之類，就是一個乾字，乾得無法逃避，不過一夜時間，剛剛痊瘉的鼻子又流血了，身上皮膚更是痕癢不已。酒店裏的潤膚油又油又膩，卻又不管用，好在離港前蔣芸大姐送了她的「金花油」，十分滋潤，浴畢抹擦，十分有效，這就免了搔癢的尷尬。 習慣了生活在南方，到了北方始終不習慣。南方濕潤，北方乾旱，一方水土養一方人，生活上...
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千博士如是說——甜統今次有得追
上次沙田日馬的三Ｔ多寶千二萬，頭關跑出「一定賺」、「帶盈來」及「錶之星」屬正路賽果，次關大熱門「紅衣醒神」順利勝出，要拖到「一哥」及「朋友仔」也絕不困難。可是到第三關，九十九倍的「駿協精英」殺入三甲，...
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