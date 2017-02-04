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﻿芝加哥暖男警寒冬贈外套

2017-02-04 列印
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　　美國芝加哥兩名警員懷特、奧斯本三周前駕駛巡邏車經過一條高速公路時，發現一名男子在路旁行走，遂準備截停他發出告票，惟二人下車後，發現對方只是一名穿着單薄外套的流浪漢，查問下始知對方並無到慈善店領取厚外套，於是向對方承諾下次見面會送上一件厚褸。當晚懷特在家中拿取一件舊褸放在巡邏車上，直至日前二人再次遇上該名流浪漢，懷特立即為對方穿上這件厚褸，奧斯本暗中拍下過程，並放上facebook分享，結果引起網民熱議，大讚他們非常好心。
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