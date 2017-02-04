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﻿全球首條立體打印橋落成

2017-02-04 列印
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　　全球首條立體打印橋樑在西班牙落成，該座長十二米、闊一點七五米的橋樑位於馬德里一個公園內，它由加泰羅尼亞先進建築學院有機和仿生建築技術設計而成，再交由一間土木工程公司以立體打印技術，用建築材料循環再造的混凝土充「墨水」打印八個組件，再組合而成。建築團隊希望，類似立體打印技術未來可在建築工程廣泛使用。
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