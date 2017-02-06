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﻿朴槿惠本周或接受盤問

2017-02-06 列印
  南韓總統朴槿惠陷入親信崔順實干政風波，較早前已遭國會彈劾，而據南韓傳媒引述消息人士指，負責調查有關干政風波的獨立檢察組爭取在本周內當面向朴槿惠進行盤問，現正與青瓦台協調安排。《韓聯社》報道獨立檢察組已與總統府討論調查日程，爭取本周三至五內其中一日，能夠親口盤問朴槿惠，據報檢察組上周五曾試圖搜查總統府青瓦台，惟諸對方拒絕，然而朴亦表明同意接受盤問，而有檢察組知情人士指盤問總統的機會只有一次，故會做好全面及萬全準備。
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