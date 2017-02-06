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﻿羅馬尼亞撤回貪污非刑事化法令

2017-02-06 列印
　　經過連日來大規模反政府示威後，羅馬尼亞政府終於屈服，決定撤回被指放生貪污濫權官員的貪污非刑事化法令，首都布加勒斯特周六連續第五晚有民眾舉行反政府示威，人數多達十七萬人。總理格林代亞努周六晚上發表聲明指，「不希望國家分裂，政府將舉行會議，廢除該項法令」，不過示威者仍不賣帳，堅持繼續示威，誓要現政府下台，指當局仍然信不過：「他們必須下台，這是一個無能政府，我們不會放棄。」
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