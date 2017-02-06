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﻿水母沖上澳洲海灘如鋪牆紙 Jellyfish wash up like wallpaper on Australian beach

2017-02-06 列印
        Thousands of blue blubber jellyfish have "washed up" at an Australian beach, surprising locals and marine experts.BBC

         數以千計的藍鯨脂水母「沖上」澳洲一個海灘，令當地居民和海洋專家驚奇。英國廣播公司
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