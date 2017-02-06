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﻿小北極熊雪中共舞 擊掌抱抱「萌爆」！

2017-02-06 列印
網上圖片
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        臨近情人節，雪中共舞的浪漫畫面竟然被一對小北極熊搶先上演！據《每日郵報》報道，一位來自加州的攝影師夏恩（Shayne McGuire）從阿拉斯加「偶遇」一對年幼北極熊在雪地上一展舞技，猶如共演一場優雅的華爾茲般，不論前肢擊掌與相擁親吻都展出「可愛」一面，攝影師攝到「萌爆」一刻令到不少網民熱烈討論，連夏恩自己都認為當刻︰「太神奇了！」，另外報道指兩隻年幼的北極熊當時正在等待其母親狩獵回來，而在無聊等候之際便在雪地上玩了起來。
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