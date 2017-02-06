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﻿YouTube爆紅！母雞「啄奏」愛國歌

2017-02-06 列印
網上圖片
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　　適逢今年踏入雞年，遠在美國的一隻母雞亦搞搞新意思，表演啄出一首美國愛國歌曲，成為今年第一隻YouTube爆紅的「雞明星」。美國馬里蘭州日耳曼敦一隻十九個月大的母雞（Jokgu）用上喙，精準地啄電子琴「演奏」愛國歌曲《美哉美國》（America The Beautiful），片段隨即在網上瘋傳，Jokgu的女主人邁爾斯（Myers）指自己花了兩星期時間作訓練，她又打趣地說Jokgu的雞家族有中國血統，又取韓國名字（Jokgu是韓文，意指韓國式足球），更能演奏美國愛國歌曲，最適合擔任大使了。

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