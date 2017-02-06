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﻿64歲「美魔女」貼火辣全裸照

2017-02-06 列印
網上圖片
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　　近年各地吹起一股駐顏有術的「美魔女」熱潮，阿根廷資深女星、電視節目主持人兼模特兒阿爾法諾（Graciela Alfano），雖已年屆六十四歲，但仍能保持「fit爆」的魔鬼身段，並且經常在她的社交網站分享自己的火辣身材如穿上比堅尼等，近日阿爾法諾在Instagram和twitter貼上在家中拍攝的全裸照片，並引起網民驚呼，稱不信她這種年紀仍能保持美好身材，直指她經過矽膠豐胸、抽脂手術，甚至電腦改圖等，不過阿爾法諾在照片中標註︰「這是健康生活的成果」。
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