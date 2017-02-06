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﻿牧羊小女孩與愛犬救山羊母子

2017-02-06 列印
網上圖片
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　　 人狗合力救出一對山羊母子，事後該救羊小女孩與愛犬網上走紅！事源在土耳其里澤省一小村莊，年僅十一歲的小女孩Hamdü Sena Bilgin，因家庭以經營小農場關係，平日亦會攜帶牧羊犬Tomi上山放牧。不過近日一次放羊期間，有母羊「動胎氣」臨盆在即，Hamdü眼見當刻仍離家有一段路程，故決定將羊帶到安全地方，等待小羊平安出生，及後立即帶同其他羊隻返家後便折返，因擔心羊媽媽體力不足應付回家路程，Hamdü拿出兩個背包，自己揹着母羊，而Tomi則揹上羊寶寶，最終山羊母子平安返家，一人一狗更獲得網民一致稱讚。
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