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﻿札幌雪祭 PPAP冰雕好盞鬼

2017-02-07 列印
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         日本北海道著名祭典活動札幌雪祭昨日起正式登場！為期一周的札幌雪祭在三個會場包括大通公園、薄野及圓頂會場（Tsudome），共展出一百九十七座冰雪雕像。大通公園中較矚目的冰雕有台北賓館冰雕、電影《星球大戰》四十周年紀念白色星球大戰大雪雕。小型雪雕中，有去年推出洗腦神曲「PPAP」的PIKO太郎頭像雪雕，自然成為媒體焦點。在圓頂會場（Tsudome），則有可玩雪的活動，例如巨型雪溜滑梯等。薄野會場的冰雕大賽、彩燈和冰雪吧台等亦吸引不少遊客。

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