﻿為普京辯護 特朗普：美國也不清白

一向言論惹火的美國總統特朗普周日接受霍士新聞台訪問時，為俄羅斯總統普京被指是殺人兇手辯護，直指美國有更多殺人兇手，重申尊重普京。特朗普此番言論即引來共和及民主兩黨猛烈批評。另外，白宮表示特朗普同意五月到歐洲和北約領袖會晤。



特朗普接受專訪時，主播奧賴利先問特朗普是否尊重普京，特朗普回答尊重對方，但他尊重更多人，不過這並不意味會跟他們相處融洽。奧賴利接着追問，普京據報與暗殺記者及異己人士有關，特朗普稍作停頓，說：「有很多的殺手，我們已有很多殺手。你認為我們國家這麼清白嗎？」訪問一出，包括聯邦參議院多數黨領袖麥康內爾在內的共和黨人，旋即批評特朗普的說法，麥康內爾表示，他認為俄國人所作所為不能與美國人相提並論，說：「他（普京）是前蘇聯國家安全委員會（KGB）特務，一名惡棍，不是以大多數人認為可信的選舉所選出。」