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﻿法總統熱門瑪琳勒龐倡法國優先

2017-02-07 列印
　　法國極右國民陣線總統候選人瑪琳勒龐周日正式展開競選活動，指全球化及伊斯蘭原教旨主義對法國構成兩大威脅，若她上台，會竭力保護國民對抗這兩大威脅。她又敦促法國人應仿效「那些置自己國家利益為優先」、票投特朗普的美國選民。

　　瑪琳勒龐在里昂舉行一連兩天的造勢大會上重申，歐盟是失敗的組織，她要「把法國從布魯塞爾的暴政中解救出來」，承諾一旦當選，會在六個月內舉行公投，讓國民決定是否「脫歐」，又指英國已做了好示範。她又說，會讓法國退出北約聯合指揮部，打擊非法移民，並把合法移民的配額減至一年一萬個。
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