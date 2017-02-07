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﻿30萬人示威求羅馬尼亞政府下台

2017-02-07 列印
　　羅馬尼亞政治危機持續，雖然當局正式撤回被指放生貪污官員的法令，但民怨未平息，周日仍有五十萬人上街示威，要求政府下台。

　　羅馬尼亞政府早前試圖強推一項把貪污非刑事化的法令，引爆該國自共產政權倒台以來最大規模的示威浪潮，總理格林代亞努在壓力下宣佈撤回法令，避免國家分裂，但示威者不賣帳，聲稱已對政府失去信心，擔心政府會再推出類似法令，所以只撤回法令並不足夠，要求政府下台。在布加勒斯特政府大樓前的勝利廣場，傳媒估計有二十萬至三十萬人聚集示威。
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