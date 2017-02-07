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﻿聯國：羅興亞女性目睹兒童被殺 Rohingya women see children murdered - UN

2017-02-07 列印
　　The UN has accused security forces in Myanmar of committing serious human rights abuses, including gang-rape, "savage beatings" and child killing.BBC

　　聯合國指控緬甸的保安部隊嚴重侵犯人權，包括輪姦、「毒打」、殺害兒童。英國廣播公司
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