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﻿奧斯卡女主席籲推動多元化

2017-02-08 列印
　　全球矚目的奧斯卡電影頒獎禮定於本月二十六日在洛杉磯舉行，主辦機構美國電影藝術與科學學會日前邀請各個獲提名角逐獎項的候選人，在加州比華利山出席午餐會，女主席伊薩克斯上台講話時，呼籲推動多元化及尊重表達自由，及強調社會要有更多包容。

　　伊薩克斯所指，一些獲提名角逐奧斯卡獎項的外國人，因為受到總統特朗普的入境禁令影響，無法出席這個午餐會，也可能不能出席本月二十六日舉行的頒獎禮，即使獲獎也無機會親自上台領獎，當中包括獲提名角逐最佳外語片的伊朗電影《The Salesman》的女星阿里多斯蒂，她呼籲藝人站起來反抗那些企圖限制我們表達自由的人。
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