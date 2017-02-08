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﻿菲永為妻道歉堅拒退選法總統

2017-02-08 列印
　　選情陷入困局的法國右翼共和黨總統候選人菲永周一為他的妻子、兒子和女兒所涉及的白支薪酬醜聞公開道歉，但他堅稱聘妻子為國會助理的做法合法，並堅持不退選稱︰「沒甚麼事情可以阻止我參加今屆總統大選」，揚言要盡全力爭取勝利。最新民意調查結果顯示，極右國民陣線女黨魁馬琳勒龐和走中間路線的獨立候選人馬克龍最大機會在四月的第一輪投票中出線，並在五月的第二輪投票中決勝負，而菲永以百分之十八點五落後，比對上一周的百分之二十一為低。
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