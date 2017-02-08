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﻿文翠珊警告議員勿阻礙脫歐法案

2017-02-08 列印
　　英國國會下議院就脫歐草案進行審議，預計周三進行三讀表決，首相文翠珊當地時間周一警告保守黨內的親歐議員，不要以修訂授權她展開脫歐談判的法案，來「阻撓」英國脫歐，由於有在野工黨議員提出修訂草案，不過一名疑歐派保守黨議員則宣稱，有關修訂草案旨在破壞原議的修正案，而文翠珊呼籲議員不要阻撓草案通過，窒礙選民經由民主方式表達的意願。
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