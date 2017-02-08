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﻿南韓網紅唱《PPAP》

2017-02-08 列印
網上圖片
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        去年第一洗腦歌《PPAP》令到日本搞笑藝人Piko太郎一炮而紅，網絡紅人亦爭相模仿，而南韓網紅高退京日前亦加入戰團爆笑模仿，高退京一身Piko太郎打扮已令一眾網民拜服，並且做足功課一板一眼仿照《PPAP》的舞蹈，不過他亦有二次創作改歌詞，例如︰「不喜歡番茄汁」等，又附上出極度厭惡的誇張表情，戲味十足，有關短片已經吸引三十一萬次觀看數字，不少人都大讚︰「是最好笑的《PPAP》」。
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