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﻿洗腦歌「雞之進擊」 吸百萬點擊

2017-02-08 列印
網上圖片
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　　踏入雞年網絡上先後出現「雞明星」、「雞歌王」等，而一向創作多多的日本人亦不甘示弱，近日推出一首以雞為主題的洗腦歌《Chicken Attack》(雞之進擊)，風格搞笑無厘頭但歌功卻認真得很，成功吸到逾百萬觀看次數，《Chicken Attack》由美國樂團The Gregory Brothers和日本歌手石井健雄合作而成，當中MV更是精心設計，忍者與雞兩種風馬牛不相及的元素竟然擦出有趣的化學作用，而且年近七旬的石井健雄唱功了得中氣十足，當中的真假聲轉換技巧純熟，有網民更自製十小時惡搞版本，看看有否人挑戰看畢整段影片。
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