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﻿「鯊有相似」 《海底奇兵》鯊魚出現了

2017-02-08 列印
網上圖片
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　　「人有相似」並不出奇，但樣子與卡通角色「成個餅印一樣」便十分有趣，近日有女攝影師詹森在美國佛羅里達州對開海域發現一條雌性檸檬鯊，特別之處是牠如動畫電影《海底奇兵》（Finding Nemo）裏的鯊魚布魯斯（Bruce），出奇地相似，令眾網民嘖嘖稱奇，就連詹森亦表示潛水時已多次看到鯊魚，但這是第一次看到這條現實版的布魯斯，並且露齒而笑，看似十分快樂。
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