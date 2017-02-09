﻿YouTuber隨時直播互動

多個網上社交平台已推出直播功能，全球最大影片網上平台YouTube近日終於宣佈推出行動直播功能（Mobile Live），YouTuber可透過手機進行即時直播跟粉絲互動！新功能同時支援iOS和Android系統、4K畫質和360度影片，用戶輸入標題後便可開始直播，結束後影片將自動儲存到用戶頻道，但手機直播功能僅讓擁有超過一萬訂閱人數的用戶使用，新晉YouTuber須累積足夠粉絲人數才可試玩。同時，YouTube還增設付費留言「Super Chat」功能，直播期間，觀眾可支付五至二千五百元，讓自己的留言在限時內「置頂」，最多停留五小時，讓YouTuber能第一時間看到自己的留言。